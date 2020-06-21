‘Çoklu barolara biz de karşıyız’

80 baronun yürümediğini 30 civarında baronun yürüdüğünü ifade eden Feyzioğlu, “Sorun, gerçekten bu yürüyüş avukatların, yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?” diye sordu. CNN Türk ekranlarında yayımlanan ve Hakan Çelik’in sunduğu ‘Burası Hafta Sonu’ programına konuk olan Feyzioğlu, çoklu baro sistemine karşı olduğunu vurguladı.



‘80 baromuz da karşı’



Feyzioğlu, baro seçimlerine ve yapısına ilişkin yapılmak istenen düzenlemeyle ilgili olarak, “Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na da anlattım” dedi.



Feyzioğlu şöyle devam etti: “İki tane alçak, savcımızı şehit etti. Bu savcıyı şehit edenleri kimse kahraman ilan edemez. Bir müzik grubu var. Müzik grubuyla bizim işimiz olmaz, en fazla dinlemem. Ama bu müzik grubu bir konserine savcımızı şehit eden katillerden birinin ailesini telefonla bağlıyor. ‘Hepimiz Şafak Yayla’yız’ diye sloganlar... Bu müzik grubuna terör örgütünü övdüğü için konser yapılmasına izin verilmiyor.”