MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü
ABONE OL
01.09.2020 - 18:36 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor."

32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandıSisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe Günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanıyor? - 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanıyor? - 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Görüntüler çok konuşulmuştu! Görevden uzaklaştırıldılar

Görüntüler çok konuşulmuştu! Görevden uzaklaştırıldılar

Sıradaki Haber