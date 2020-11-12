MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü
ABONE OL
12.11.2020 - 16:08 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison’un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı!İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi, elinde getirdiği sopayla banka şubesinin camlarına vurarak zarar verdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

Sıradaki Haber