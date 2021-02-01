01.02.2021 - 16:16 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'yu vefatının 22'nci yılında rahmet ve minnetle andı.
Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testiCumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.