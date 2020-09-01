MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti!
ABONE OL
01.09.2020 - 13:42 | | İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Gerekeni yapacağızSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde kurtarıldı

Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde kurtarıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu! 2020 DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu! 2020 DGS sonuç sorgulama ekranı...

Sıradaki Haber