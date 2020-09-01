01.09.2020 - 13:42 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Gerekeni yapacağızSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız' dedi.