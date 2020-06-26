26.06.2020 - 13:53 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'ne gitti.
'Dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis el sallıyor sandımAntalya'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu. Polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim" dedi.