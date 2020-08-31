MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Doğankent'e doğal gaz geliyor
ABONE OL
31.08.2020 - 17:59 | | İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Doğankent'e doğal gaz geliyor

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Doğankent'e doğal gaz geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Dereli gibi selden zarar gören Doğankent ilçesine ziyarette bulundu.

Helikopterle geldiği ilçede ilk olarak Doğankent Belediyesi’ne uğrayan Erdoğan, burada balkondan ilçe halkına hitaben kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ilçeye yeni bir hastane ve doğal gaz müjdesi vererek “Amacımız süratle bu afetin yaşandığı yerleri yeniden ihya etmektir. Yıkılan binaların yapımı, alt yapılarının yeniden yapımı, zarar gören esnafımızın zararının süratle giderilmesidir” dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından belediye binasından ayrılarak helikopterle Tirebolu ilçesine geçti. Geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personeli ile bir iş makinesi operatörünü arama çalışmalarını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kayıp yakınları ile görüştü, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki incelemelerin ardından 2020-2021 su ürünleri av sezonu açılışına katılmak üzere il merkezindeki Merkez Balıkçı Barınağı'na hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada balıkçılara seslenmesinin ardından denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşlara taze balık dağıtımını da gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra balıkçı gemisi ile denize açılacak.

Darp ettikleri kiracıyı bacağından yaraladılarİstanbul Beyoğlu’nda bir yıllık kirayı peşin aldıkları kişiyi evden çıkarmak isteyenler kiracıyı önce darp etti sonra kesici aletle yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ambulansta tedavisi tamamlanan kişi polis merkezine götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek? İşten Çıkarma Yasağı cezası ne kadar?

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek? İşten Çıkarma Yasağı cezası ne kadar?

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

On Numara çekilişi için geri sayım! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

On Numara çekilişi için geri sayım! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Sıradaki Haber