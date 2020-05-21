Cumhurbaşkanı Erdoğan hâkim-savcı kura töreninde konuştu: Hâkimin murakıbı kendi vicdanıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hâkim ve savcı adaylarına seslenirken, “Milletimizin hafızasında ve kalbinde rahmetli Menderes’in ve arkadaşlarının idamı da, 12 Eylül yargılanmaları da, FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır. Bunun için sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum” dedi. Erdoğan, yeni yargı reformunun da yeni yasama döneminde Meclis’e geleceğini söyledi.



Erdoğan, 23. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’ne, Huber Köşkü’nden telekonferansla katıldı. Görev yerleri belli olacak 1379 hâkim ve cumhuriyet savcısına meslek hayatlarında başarılar dilerken, “Görev yapacağınız mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan ‘Adalet mülkün temelidir’ sözü daima sizlerin rehberi olmalıdır. İnsanlığın varoluş mücadelesinin en temel unsurunun adalet olduğuna, dünyanın adalet üzerinde ayakta kaldığına inanmayan hiç kimsenin bu mesleği hakkıyla yapması mümkün değildir” diye konuştu. Erdoğan, şu mesajları verdi:



ZULÜM ARACINA DÖNÜŞEBİLİR: Unutmayınız, hâkim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi iç dünyasında hakka, hakikate, ahlaka ve bütün bunlarla kuşatılmış adalet anlayışına sahip olmayan için kağıt üzerindeki yazıların anlamı yoktur. Vasat bir kanunla iyi hâkim ve savcılar adaleti tesis edebilir ama vicdanı olmayan hâkim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bile birer zulüm aracına dönüşebilir.



BAŞINIZI YASTIĞA KOYDUĞUNUZDA: İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur ve emniyet iklimi korunabilir ne de devlet düzeni sağlanabilir. Türkiye, geçmişte çeşitli dönemlerde maalesef bu sıkıntıları yaşamıştır. Kimi zaman darbe ve vesayet güçlerinin, kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz, milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. Milletimizin hafızasında ve kalbinde rahmetli Menderes’in ve arkadaşlarının idamı da, 12 Eylül yargılanmaları da, FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır. Bunun için sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. Böyle ilkeli davrandığınızda hayatın sizin için daha zor olacağınızdan şüpheniz olmasın ama gece başınızı yastığa koyduğunuzda içinizde hissedeceğiniz huzurun ve mutluluğun bedeli bu sıkıntıların hiçbiriyle mukayese edilemez.



EN BÜYÜK MİRAS: Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras, tüm ömrünü adalete adamış, onurlu, saygın, tertemiz bir isim olacaktır. İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. İçinizde şan, şöhret peşinde olan varsa, o da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Hâkim ve cumhuriyet savcısı olarak size düşen görev, şahsınıza emanet edilen adalet kulesini, sessiz sedasız bir şekilde, tıpkı merhum şehit Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi gerektiğinde hayatınız pahasına korumanızdır. Görevinizi hakkıyla yerine getirdiğinizde sadece iyi bir hâkim, iyi bir savcı olarak anılacaksınız. Buna karşılık Hazreti Mevlana’nın tarifiyle, üzerinize düşenleri yapmadığınızda zalim sıfatıyla yaftalanacaksınız. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak anayasaya, kanunlara ve en önemlisi vicdanınıza göre attığınız her adımda, verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz bulunmasın.



‘Yeni dönemde yeni reform paketi gelecek’



“Kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde ülkedeki mevzuat ve uygulama standartlarını yükseltmenin de gayreti içerisindeyiz. İlk iki reform paketi Meclis’te kabul edilerek yürürlüğe girdi. İnşallah Meclis’in yeni yasama döneminde, yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız.”



‘Birincinin ödülü olmalı’



Erdoğan, konuşmasının ardından hâkim ve savcı adaylarının kurasını izledi. İki kadın ve iki erkek adayın katılımıyla birlikte butona basılmasını isteyen Erdoğan, dönem birincisiyle tanışmak istedi. Birinciyi tebrik eden Erdoğan, dönem birincisinin kuraya katılmadan istediği yere gidip gitmeyeceğini sordu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, onun da kuraya tabi olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, “Olmaz, yanlış bu. Onun bir ödülü olması lazım. Eğer benim bir takdir yetkim varsa, ben derim ki dönem birincisinin bir ödülü olması lazım” ifadelerini kullandı. Gül’ün bu konu üzerinde çalışılacağını söylemesi üzerine Erdoğan, “Bu saatten sonra olmaz. Hemen bu işin hallolması lazım” dedi. Kura sırasında Sümeyye Erdoğan isimli bir adayın ataması sırasında ise Erdoğan, “Bizim akraba. Sümeyye Hanım nereli onu öğrenelim” dedi. Erdoğan, yeni hâkim ve savcılara görev yapacakları yerlerde başarılar diledi.