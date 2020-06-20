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20.06.2020 - 18:17 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane açılışında konuştu: Yeni bir döneme giriyoruz

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Hastanesi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane açılışında konuştu: Yeni bir döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Salgın döneminde böyle bir eseri ülkemize kazandırmak önemli.

Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

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Türkiye dünyada eşine az rastlanır kapsam ve genişlikteki GSS ile tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunan bir ülke haline gelmiştir.

Kendi ülkesine kendi halkına kör, sağır olanlara ne yapsak fayda etmez.

Bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz.

Dünyada bizimki kadar çok cephede aynı anda mücadele yürüten başka ülke yoktur.

Sokakları karıştırarak, milli birliğimize beraberliğimize saldırdılar.

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Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler.

Salgın sürecinin ardından Türkiye altyapısı, insan kaynağı ile yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerden olacaktır.

Salgını yenmek için kurallara hepimizin uyması gerekmektedir.

Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir.

Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus var maske, mesafe, temizlik.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz.

Temizlik, maske, mesafe yani TMM TAMAM.

Bu hastaneye Prof. Dr. Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık.

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