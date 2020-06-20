Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs uyarısı: Rakamlar gösteriyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz

Yaptığımız her iş muhalefet tarafından kötülendi ya da engellenmeye çalışıldı. Kimi küresel sıkıntılarla da karşılaştık. Felaket tellalları ülkemizi karanlığa sürüklemeye çalıştı.

SALDIRILARDAN GÜÇLÜ ÇIKTIK

Ancak yılmadık, durmadık. Daha çok çalıştık. Türkiye'nin önünü engellemek için ellerinden geleni yaptılar ama Türkiye büyümeye devaM etti.

2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4,5'lik büyüme oranı elde ettik.

Mart ayında corona virüs salgını olmasaydı, yüzde 1.5 daha büyüyebilirdik. Hamdolsun her saldırıdan daha fazla tecrübe edinip daha güçlü çıktık.

93 MİLYAR DOLAR

Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz.

Salgında aldığımız önlemlerin meyvesini Mayıs ayında almaya başladık. Borsamız yeniden 115 bin bandına dayandı. Haziran ayından itibaren konut ve otomotiv sektöründe hareketlilik başladı. Merkes Bankası döviz rezervi yeniden 93 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız

SALGINLA MÜCADELEDE YENİ SLOGANI DUYURDU: TEMİZLİK, MASKE, MESAFE (TAMAM)

Salgından uzak kalmakla bu mümkündür. Aynı kararlılıkla salgınla mücadeleye devam etmeliyiz. Son günlerdeki rakamlar salgında mevzi kaybetmeye başladığımızı gösteriyor. Maske, mesafe ve hijyeni, temizlik, maske ve mesafe olarak söylüyorum. Yani baş harfleri, TAMAM.