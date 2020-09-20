20.09.2020 - 12:38 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taci ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kahvaltıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.