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20.09.2020 - 12:38 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taci ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ile kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taci ile görüştü

Kahvaltıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taci ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taci ile görüştü


Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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