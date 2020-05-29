Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültüründen habersiz bir neslin hayata tutunması mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Kültürümüzde ok ve yay savaş ve avlanma aracı olmanın ötesinde siyasetten sosyal hayata birçok manayı barındırır.

Siyaset geleneğimizde yay merkezi temsil eder.

Maziden atiye kurulan birer köprü olarak görmüş olduğumuz tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz.

Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir.

Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere de sahiptir.

Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz

Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini, tarihi bilen, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir.

Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz

Okçular Vakfımız gayretleriyle Türk okçuluğuna ilgi günden güne artıyor.

Ata sporlarımızda da devletimizin gençlerimize sunduğu imkanlar genişliyor.

Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum

Bedenini iyi idare eden evini evini iyi idare eden ülkesini iyi idare eder.