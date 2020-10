Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtfaiye Daire Başkanlığı önünde gerçekleştirilen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın tarihi günlerinden birini yaşadığını belirtti.

Malatya'nın kardeşliğin ve dayanışmanın destanını yazdığını söyleyen Erdoğan, "Kısıtlı katılımla ancak büyük bir coşkuyla il kongremizi gerçekleştirdik. AK Parti'nin hizmet davasının Malatya'da bayraktarlığını ve emektarlığını yapacak yol arkadaşlarımızı böylece seçmiş oluyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, görev alanlara başarı dileyerek, tüm dava arkadaşlarının omuzlarındaki yükün bilinciyle çalışmaları sürdüreceğine inandığını dile getirdi.

Cumhuriyetin yüzüncü yılına her alanda güçlü girmeyi arzu ettiklerini belirten Erdoğan, "Ekonomide, savunmada, ticarette, diplomaside olduğu gibi siyasette de ülkemizi hedefleriyle buluşturmak istiyoruz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedefleri bir yol haritası olarak halen önümüzde duruyor. Son 7 yılda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız operasyonlar işimizi zorlaştırmış olsa da hedeflere ulaşma irademizi asla yok edemedi. Bilakis önümüze çıkartılan her engel, üstesinden geldiğimiz her badire ile kararlılığımız daha da kuvvetlendi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırım hamlemize her gün yeni halkalar ekliyoruz"

Kendilerini hedeflerinden vazgeçirmek isteyenlere cevaplarını yatırımlarla ve milletin hizmetine sundukları eserlerle verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın bir çok ülkesinde ekonomi adeta durma noktasına gelmişken hamdolsun biz yatırım hamlemize her gün yeni halkalar ekliyoruz." dedi.

Erdoğan, geçen hafta Şırnak'ta yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmetin açılışını yaptıklarını, dün de Kayseri'de kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen yüzlerce konutu ve iş yerini vatandaşların istifadesine sunduklarını anlattı.

Sadece son bir ay içerisinde Gaziantep'ten Hatay'a, Konya'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanında açılışlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Türkiye'yi terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı bugün de Malatya'dan veriyoruz. Bugün bir kez daha durmak yok, yola devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek bir toplu açılış töreniyle toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımını Malatya ile buluşturduklarını, eğitimde 8 ilçede inşası tamamlanan okullar ve lojmanları, sağlıkta Arguvan ilçesinde inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık İstasyonuyla, Kuluncak ilçe Entegre Hastanesini vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Sanayi ve teknolojide Yeşilyurt Türk Standartlar Enstitüsü Araç Kontrol Merkezinin, enerjide 380 kilovatlık Keban Şalt 2 Özel Bölge Güçlendirmesinin açılışını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, gençlik ve sporda ilçelerdeki futbol sahalarını, gençlik merkezlerini, olimpik kapalı yüzme havuzu ve öğrenci yurtlarını devreye aldıklarını vurguladı.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan ve yatırım tutarı 438 milyon lirayı geçen hizmet binası, tesis, yol, bulvar, meydan ve çevre düzenlemelerinin de açılışlarını yaptıklarına da işaret ederek, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin tamamladığı muhtelif alt yapı, üst yapı projelerinin, güvenlik birimlerine ait hizmet binalarının, özel sektöre ait farklı alanlardaki üretim tesislerinin resmi açılışlarını da bugün gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Açılışı yapılan 5 bin ton kapasiteli kuru kayısı depolama tesisinin kayısı üreticileri ile tüccarına nakliye, depo kirası ve vergi alanlarında ciddi avantajlar getireceğine inandığını belirten Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle, toplam yatırım tutarı 13 milyon avroyu geçen ikinci bir depoyu daha inşallah 2021 senesinin ikinci yarısında şehrimize kazandırmayı ümit ediyoruz. Böylece kuru kayısıda dünya ihracatının yüzde 60'tan fazlasını yapan Malatya'yı bu alanda en üst lige taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kayısı üreticilerine desteklerinin sadece depolama tesisleriyle sınırlı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin marka ürünlerinden biri olan kuru kayısının dünya pazarında gerçek değerinden işlem görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kayısı üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını alması ana önceliğimizdir. 2020 senesi içinde bu doğrultuda devrim niteliğinde bir adım attık. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa kuru kayısıyı Toprak Mahsulleri Ofisimizin alımlarına dahil ettik. Bu kapsamda 4 numara kuru kayısıda kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, gün kurusu için ise 23 liradan alım başlattık. Piyasaya denge getiren, belirsizliği sona erdiren bu çalışmanın kayısı üreticilerimizi de memnun ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alımları devam ettirerek üreticimizi korumayı sürdüreceğiz. Malatyalı çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun diyorum."

"81 vilayetimizin tamamında kentsel dönüşüm projeleri başlattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi bakımdan depremlerin sık yaşandığı, aktif fay hatlarının geçtiği bir kuşakta bulunduğuna işaret ederek, son bir asırda yaşanan büyük depremlerin bu acı gerçeği sık sık hatırlattığını vurguladı.

Türkiye'nin on binlerce insanının hayatına mal olan bu gerçeğe rağmen depreme hazırlık konusunda uzun yıllar yeterince tedbir almadığını anımsatan Erdoğan, özellikle köyden şehre yaşanan düzensiz göçle beraber çarpık yapılaşmanın başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere birçok şehrin kronik sorunlarından biri olduğuna işaret etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren ülkemizin diğer kronik meseleleriyle birlikte depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi de önceliklerimiz arasına aldık. Depremlerden çıkardığımız dersler ışığında şehirlerin imarından binaların inşa standartlarına kadar birçok konuda tarihi önemde değişiklikler yaptık. TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında kentsel dönüşüm projeleri başlattık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen Türkiye'ye sağlam, güvenilir, sağlıklı, depreme dayanıklı bir şehirleşme modelini kazandırdık."

Geçmişte bu konuda yapılan ihmallerin kısa sürede telafi edilemeyeceğini bildiklerini ifade eden Erdoğan, "Birikmiş sorunların bir anda yok olup gitmeyeceğinin de farkındayız. Ancak depremle karşılaştığımızda mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz bulunmuyor. Bu amaçla her açıdan güvenli evleri, ekonomik gücü yerinde insanlarımız yanında 83 milyonun her bir ferdi için hayata geçirmek bu bakımdan önem arz ediyor." dedi.

"Toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışı yapılan en önemli yatırımın TOKİ'nin inşasını bitirdiği deprem konutları olduğunu belirtti.

Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremden sonra vatandaşların yaralarını sarmak için hemen çalışmalara başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün Pütürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnşası devam eden diğer konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine teslimini peyder pey gerçekleştireceğiz. Depremde kaybettiğimiz canların sızısını aradan geçen süreye rağmen yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlar sabırlar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından video konferans yöntemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bulunduğu Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesine bağlantı yapılarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo A.Ş. (LİDAŞ) tarafından inşa edilen lisanslı kuru kayısı deposunun da aralarında bulunduğu yapımı tamamlanan 12 üretim tesisi açıldı.

Malatya depreminin ardından yapılan konutların Pütürge'deki teslim töreni için TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur'a bağlanılan törende, hak sahiplerinden temsili 3 kişiye evleri teslim edildi.

Hak sahiplerinden Beyaz Akgül, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ben seni burada çok görmek istedim. Yine gel başkanım. Allah senden razı olsun. Allah senin eksikliğini başımıza vermesin. Yağmurda çağmurda bırakmadın, sahip çıktın bize. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Akgül'ün daveti üzerine kente yapacağı ilk ziyarette Pütürge'ye gelme sözü veren Erdoğan, konutların teslim edilmesinin ardından ara yol çalışmalarının güzel şekilde yapılması talimatını verdi.

Ayrıca, İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ve Turgut Özal Meslek Yüksekokulu'nun da açılışı yapıldı.

Toplu açılış törenine eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski bakanlardan Bülent Tüfekçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Cevdet Yılmaz, Mahir Ünal, Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Vali Aydın Baruş da katıldı.