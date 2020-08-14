14.08.2020 - 22:06 | | AA / İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (bugün) düzenlenecek toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini makam aracından selamladı.
Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rize'de düzenlenecek toplu açılış törenine katılması ve AK Parti Rize İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.