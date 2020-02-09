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09.02.2020 - 19:26 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Haliç Kongre Merkezinde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan'ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

 

 

 

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