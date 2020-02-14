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14.02.2020 - 19:14 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile (TSİ) 19.00'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nur Han Hava Üssü'nden Federal Ekonomik İşlerden Sorumlu Mihmandar Bakan Hamad Azer ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Murad Eşref Janjua ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'dan ayrıldı.

 

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