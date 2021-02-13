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13.02.2021 - 12:57 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği Rize’nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki evinden saat 11.00’de çıktı. Adacami köyüne geçen Erdoğan, RTEÜ’ye ait lojmanlardaki salonda üniversitenin Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi.

PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ, ELAZIĞ'A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ve Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceleyeceği ziyaretlerini iptal etti. Erdoğan, vefat eden Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katılmak üzere Güneysu ilçesinden helikopterle Trabzon Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan, buradan da uçakla Elazığ'a geçecek.

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