22.09.2020 - 17:02 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görevi başında meydana gelen trafik kazası sonucunda şehit düşen Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Son dakika... Altınbaş kardeşlere ÖTV dolandırıcılığı gözaltısıGelen son dakika haberine göre; İstanbul'da polis ekipleri tarafından gerçekte var olmayan ve gayri faal haldeki deniz araçlarını kullanarak vergi kaybına neden oldukları tespit edilen 60 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Sofu Altıbaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi. 21 milyonluk vergi kaybı olduğu belirlendi.