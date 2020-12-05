05.12.2020 - 12:47 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Kıran’ın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran’ın cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran’ın cenaze törenine katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camii’nde, saat 12.00’de gerçekleşen törene Kıran’ın oğulları Tamer Kıran, Murat Kıran, Gökhan Kıran, Tahir Kıran ve Barbaros Kıran taziyeleri kabul etti.
Törene Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Törenin ardından Kıran'ın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığı’na götürüldü.
'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık ekibi, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günü yoğun bakımda olmak üzere 108 gün hastanede yatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi sürecini DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Murat Turhan, “Çok zor ve sıkıntılı bir süreçti. 50-60 kişiye yakın ekip gece gündüz çalıştı" derken, Prof. Dr. Murat Yılmaz ise, “Bize geldiğinde akciğer dokusu bir bebek akciğeri kadar küçülmüştü. İğne oyası işler gibi yavaş yavaş o akciğeri açtık. Sağlıklı bir akciğer haline getirdik. Başkana şu an sorsanız bizde geçen 46 günü hatırlamaz" diye konuştu.