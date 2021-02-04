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04.02.2021 - 19:09 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programı dahilinde 3 üniversitenin rektörünü kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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