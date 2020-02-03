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03.02.2020 - 23:03 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.40'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'ndan, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yehor Bojok, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Dibrova, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Büyükelçilik personeli uğurladı.

Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'den ayrıldı.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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