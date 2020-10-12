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12.10.2020 - 14:07 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti. Erdoğan'ın gün içinde burada görüşmeler yapacağı öğrenildi.

İznik'te bulundu! Hemen üstü kapatıldıBursa'nın İznik ilçesinde, son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahde ulaşılan zeytinlik alanda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen ‘Nekropol’deki kazı alanının üzeri ise yağmurda hasar görmemesi branda ile kapatıldı.
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