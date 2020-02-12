Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Pakistan’a gidiyor

Ziyaret kapsamında Pakistan Parlamentosu’nun cuma günkü oturumuna katılması planlanan Erdoğan senatör ve milletvekillerine seslenecek. Daha önce 3 kere Pakistan Parlamentosu’na hitap eden Erdoğan’ın cuma günkü konuşmasında Keşmir Sorunu’na ilişkin de mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın BM’de konuyu gündeme getirmesi Pakistan tarafında memnuniyetle karşılanmıştı.

Madenler masada

Erdoğan’ın ziyaretine geniş bir iş insanı heyeti de katılacak. Ziyarette, Pakistan ile “Türkiye’den teknoloji transferi” ve “madencilik” alanlarında yeni anlaşmaların imzalanması, bu alanda görüşmelerin yapılması planlanıyor. Pakistan’ın, geniş altın, bakır ve kömür madenlerinin araştırılması ve çıkarılması için Türkiye’den destek istemesi beklenirken, önümüzdeki dönemde bu konuda atılacak adımlar da görüşmelerde değerlendirilecek.

Son yıllarda ekonomisini düzelten ve “iş yapma kolaylığı” açısından oldukça gelişen Pakistan’da yeni yatırımlar da toplantılarda ele alınacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.