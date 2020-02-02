MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukrayna'ya gidiyor
ABONE OL
02.02.2020 - 15:47 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8'inci toplantısı nedeniyle yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukrayna'ya gidiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meselelerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmelerde, Kırım Tatar soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkânları değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy’nin, konsey toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye- Ukrayna İş Forumu’nu teşrifle iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir" denildi.

 

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber