MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüs tedbirlerini paylaştı
ABONE OL
03.04.2020 - 22:57 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüs tedbirlerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin tabloyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüs tedbirlerini paylaştı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde hayatı normale döndürmek, 83 milyon olarak bizim elimizde. Kovid-19'a karşı mücadele çerçevesinde attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıp tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfiyen uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda yeni tedbirlere ilişkin başlıkların sıralandığı bir tabloya da yer verdi. Tabloda, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem, KORONA yaz, 8119'a gönder. 10 TL bağışta bulun." mesajı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüs tedbirlerini paylaştı

 

 

 

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | İç hat seferleri 20 Nisan'a kadar ertelendi

Son dakika | İç hat seferleri 20 Nisan'a kadar ertelendi

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Türkiye'de Sokağa çıkma yasağı kimlere geldi? Sokağa çıkma yasağı yaş aralığı açıklandı! 20 yaş altı...

Türkiye'de Sokağa çıkma yasağı kimlere geldi? Sokağa çıkma yasağı yaş aralığı açıklandı! 20 yaş altı...

Sıradaki Haber