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15.02.2020 - 00:36 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinin ardından İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 00.28'de Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

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