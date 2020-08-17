MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı!
ABONE OL
17.08.2020 - 03:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin yaşandığı saat olan 03.02'de paylaşımda bulundu.

Paylaşımında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İletişim Başkanı Altun o anları paylaştı: Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever
AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek corona virüse yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek corona virüse yakalandı

Sıradaki Haber