Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs için İstiklal Marşı paylaşımı

Erdoğan paylaşımında "İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyalım." ifadesini kullanırken, paylaşımdaki videoda ise İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdiği videosuna yer verdi.
Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı ulusa seslenişte 19 Mayıs 19.19'da bütün vatandaşları evlerinin pencere ve balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.
"TCG Oruçreis" gemisinin personelleri İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söylediDeniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri gemilerin personelleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Çanakkale'de Kordon Boyu'na demirli F-245 borda numaralı "TCG Oruçreis" gemisinin personelleri İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan söyledi.