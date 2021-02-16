Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye sert tepki: Bal gibi de PKK’nın arkasındasınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara’da aralarında asker, polis ve sivillerin de bulunduğu 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili ilk yorumunda, “Terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir” dedi. Terör örgütü içindeki kandırılmış gençlere “Geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın” diye seslenen Erdoğan, ABD’ye de “Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Artık yağma yok. Eğer NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin değil bizim yanımızda yer alacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Erdoğan, partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı, buradan Aksaray-Eskişehir-Konya il kongrelerine de canlı bağlandı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

BU KARDEŞLERİMİZİ KURTARALIM İSTEDİK: Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe-Kartal 2 Harekâtı’nda şehit olan üç asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne kardeşlerimizi nasıl bu teröristler alçakların elinden kurtaracağız bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek Milli İstihbarat, gerek polis, hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. Bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya, 42 tane terörist bu esnada gebertildi.

MECLİS’TE GÜNDEME GETİRECEĞİZ: Tabii, bu süre esnasında esirleri, bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda... Meclis’te bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım gerek Savunma Bakanım, bunun bütün detaylarını Meclis’te de gündeme getirecekler... Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar, dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına, nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden, işin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar ki hakikat ortaya çıksın.

ARTIK YAĞMA YOK: Tabii Batı bundan anlar mı? İster anlasın, ister anlamasın. İşte Amerika’nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak’a, binlerce TIR tank getirdiler, binlerce TIR mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız.

ALÇAK DEĞİL ÇUKUR: Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Son harekâtımızda bu gerçeği biz de bir kez daha gördük. Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar üstadın lafıyla alçak değil çukur. Çünkü alçaklık irtifadır onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım. Bölücü örgüt PKK’nın yıllar önce kaçırdığı polis var, asker var, öğretmen var. Ama gel gör ki bunu başaramadılar ve en sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi baktılar ki buradan çıkış yok; bunların sözde lider durumunda olanı şu anda Malatya’da bütün tetkikler yapılıyor, hatta arkadaşlarla müzakeresini yaptık aileleri bizzat gelip görsünler dedik. Malatya morgunda bunlar gösterilerek teslimi yapıldı yapılıyor.

HEPİNİZ SORUMLUSUNUZ: Bu masumların kanı Irak’ta veya Suriye’de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır... Diyor ya parlamentoda uzantıları, ‘Ellerinde çakı bile yok.’ Vicdansızlara bak ya, çakı yokmuş ellerinde. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bu sözüm medya ve sosyal medya dahil her platformda teröre sempati besleyen hatta bunun imasını dahi yapanlara karşı en sert tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlaradır. Bay Kemal bunları iyi öğren. Kimin nerede, ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Ama sen de öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu, ortaklarınla Ankara’dan İstanbul’a yürümeye benzemez. Bu sözüm, toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarlarını tehdit eden herkese dünyayı dar edenleredir. Demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle, onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm, ülkemiz içinde terör örgütleri ve uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlarınadır. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Evet hepiniz bu 13 silahsız masum insanına alçakça infazından sorumlusunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı konusunda yetkililerden bilgi aldı.

‘SAYIN BİDEN, BUNLARI İYİ TANI’

Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Dünyaya diyoruz ki, gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ’yü unutma, onu da iyi tanı... Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Katledilen insanların hayatlarını roman konusu yapsak Batılıların edebiyat birikimiyle filme aktarsak sinema sektörünün toplam üretimiyle yarışacak bir arşiv ortaya çıkar.

HİÇBİR ÜLKE SORGULAYAMAZ: Dünyaya bir kez daha açıkça ifade ediyorum; Gara’da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi Türkiye’nin Irak ve Suriye harekâtlarını sorgulayamaz, eleştiremez, karşı duruş sergileyemez. Çünkü bu katliamı yapanlar güçlerini ve cesaretlerini bugüne kadar kör bir Türkiye düşmanlığıyla terör örgütüne destek verenlerden almaktadır. Bölücü terör örgütü sınırlarımız dibinde masum insanlarımızı katlederek canımızı yakarken binlerce kilometre öteden burayla ilgili kesilen ahkâmların artık nezdimizde karşılığı kalmamıştır.

‘Sivil anayasasını konuşabilen bir Türkiye’ye geldik’

Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye’sinden, milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren yeni sivil anayasasını konuşabilen bir Türkiye’ye geldik. Ülkemizin demokraside, ekonomide geldiği seviye itibariyle, denenmesi gereken bir yol olarak gördüğümüz için terör meselesini suhuletle sona erdirecek her adımı attık. Samimiyetle uzattığımız el her defasında terör örgütü tarafından hunharca ısırıldı. Milletimiz hep yanımızda oldu, hep destek verdi. İşte salgının olduğu dönemde kongre yapıyoruz, salon lebalep dolu.

BOYNUMUZUN BORCU: Ne bölge insanıyla, ne Türkiye ile ne de evrensel insani değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Parasını veren herkesin tepe tepe kullandığı bir kiralık katiller sürüsüne dönüşen bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır.

ANNELERİNİZ BEKLİYOR: Yakında terör örgütünün tutunacak dalı kalmayacak. Terör örgütü içindeki kandırılmış gençlere sesleniyorum; gelin, bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz sizleri Diyarbakır’daki o çadırda bekliyor. Türkiye, samimi pişmanlık gösteren herkese şefkatle muamele etmektedir. Unutmayın vakit daralıyor. Geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın.