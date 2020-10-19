19.10.2020 - 21:39 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbeAzerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan' a ağır darbe vurmayı sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Sugovuşan köyünde Ermenistan ordusuna ait 500 bin dolar (3 milyon 948 bin TL) değerinde askeri araç ve mühimmatı ele geçirdi.