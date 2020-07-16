MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?
ABONE OL
16.07.2020 - 01:59 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 15 Temmuz'un 4. yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı

Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

LGS sonuçları yayınlanıyor, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi! - 2020 LGS sonuç görüntüleme ekranı

LGS sonuçları yayınlanıyor, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi! - 2020 LGS sonuç görüntüleme ekranı

Sıradaki Haber