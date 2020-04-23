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23.04.2020 - 20:31 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı! Saat 21.00'de hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı! Saat 21.00'de hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız

Erdoğan paylaşımında, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullandı.

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