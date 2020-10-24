Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zihinsel tedaviye ihtiyacı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacak. Dolayısıyla hak sahiplerinin mülklerinin değerleri yükselecek.

Şehirlerimize gelen vatandaşlarımıza yaşayabilecekleri bir alan gösterilmemiştir. Vatandaşlarda kendi barınaklarını seçtikleri yerlere gecekondu şeklinde yapmıştır. Tabii bu çarpık yapılaşmanın çözümü gerçekleşmemiştir.

AK PARTİ KAYSERİ 7. OLAĞAN İL KONGRESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar.

Kayseri'de önemli bir kalkınma projesini harekete geçirdik.

İnşa edilen 800 konut ve 55 iş yerinin bugün açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bu açılışla Kayseri tam 9000 yeni konuta sahip olmuş olacak. Kayseri gecekondusu olmayan bir şehir haline geldi.

AK Parti 7. Olağan Kongresi tarihi bir dönüm noktasıdır. İlk kongremizi Şırnak'ta yaptık. Büyükşehir olarak ilk kongremizi Kayseri'de yapıyoruz. Yarın da inşallah Malatya'da olacağız.

Türkiye bir yandan bölgesinde ve dünyadaki değişimin tam merkezinde yer alırken, bir yandan da kalkınmaya devam ediyor.

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Sömürülen şehirlerin yeniden yıldızlarının parladığını görüyoruz. Asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız.

Eğip bükmeden açıkça söylüyorum. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız, bu bataklığa asla izin vermeyeceğiz.

80 MİLYAR DOLAR

Karadeniz'de bulduğumuz 80 milyar dolarlık rezervimiz, bölgedeki umutlarımızı artırmıştır. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır

ZİHİNSEL TEDAVİYE İHTİYACI VAR!

Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol. Zihinsel tedaviye ihtiyacı var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Fransa'ya bir şey kazandıramadı da kendine bir şey kazandırsın.

(Fransa) Azerbaycan'daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var.

İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"

BASKIN DÜPEDÜZ İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR

Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti.

Avrupa'da son dönemde yükselen İslam düşmanlığının her gün yeni bir versiyonuyla karşılaşıyoruz. Almanya'da bir camiye yapılan baskın, düpedüz İslam düşmanlığıdır. Biz bunu yaptık mı? Bizim cibiliyetimizde böyle bir şey yok!

Avrupa'daki bağnaz zihniyeti zaten görmüştük. Ama bu baskınlarla Avrupa faşizmi zirveye çıkmıştır. Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek.

Avrupa'daki her İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın.

Kayseri sahip olduğu imkanlarla bölgesindeki şehirleri de benziyor.

Kayseri'de 9 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 2 teknopark kurduk. Özetin özetinde bir hizmetlerimiz saymakla bitmiyor.