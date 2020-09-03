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03.09.2020 - 19:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."





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