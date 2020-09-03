03.09.2020 - 19:43 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım @BY Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2020
Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.