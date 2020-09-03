Son dakika... Binali Yıldırım korona virüse yakalandığını duyurdu

Binali Yıldırım açıklamasında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi.







"GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI

Binali Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından çok sayıda siyasilerden geçmiş olsun mesajı geldi. İşte o mesajlardan bazıları;

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri evde devam eden sayın Binali Yıldırım’a ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah hastalığı sıkıntısız atlatarak bir an önce sağlıklarına kavuşurlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Binali Ağabey, her alanda verdiği mücadelesiyle başarılı işlere imzasını atmayı bilmiştir. Allah'ın izniyle, koronavirüsle mücadelesini de atlatacağına olan inancımız tamdır. Rabbim acil şifalar nasip eylesin inşallah

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Binali Yıldırım Ağabeye ve değerli eşi Semiha Hanımefendiye acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda bu süreci atlatacaklarına inanıyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Koronavirüse yakalanan son Başbakanımız, İzmir'imizin Milletvekili Sn. Binali Yıldırım'a, çok değerli Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye acil şifalar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım Bey'e ve kıymetli refikaları Semiha Hanım'a acil şifalar diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Binali Yıldırım'a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan Sn. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan en kısa sürede kendilerine şifa vermesini niyaz ediyorum.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Son Başbakanımız Kıymetli Binali Yıldırım Beyefendi ve eşi Semiha Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız; kendileri ve #COVID19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımız için.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan Sn. Binali Yıldırım'a acil şifa diliyorum. Ne yazık ki salgın kontrolden çıkmış durumda. Bir aydır uyarıyorum, Hükümetin bir an önce bilim insanlarını dinleyerek, gereken tedbirleri almasını bekliyoruz.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Koronavirüs testi pozitif çıkan Sn. Binali Yıldırım ve saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yıldırım çiftinin tez zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Eski Başbakanlarımızdan İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım Bey'in ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendim. Kendilerine acil şifalar diliyor, bir an önce atlatmalarını temenni ediyorum.