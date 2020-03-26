ErdoÄŸan iletisinde, "KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n, insan hayatÄ±nÄ± ve ekonomik istikrarÄ± olumsuz etkilediÄŸi sancÄ±lÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§iyoruz. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± rahat bir nefes alÄ±ncaya kadar bu kÃ¼resel saÄŸlÄ±k kriziyle tÃ¼m Ã¼lkeler ortak mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tmelidir." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ayrÄ±ca, G20 Liderler OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'ndeki konuÅŸmasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± videoyu da paylaÅŸtÄ±.