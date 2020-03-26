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26.03.2020 - 23:36 | | AA

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan corona virüse karÅŸÄ± tüm ülkelere ortak mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) ile tÃ¼m Ã¼lkelerin ortak mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tmesi gerektiÄŸini bildirdi.Â

ErdoÄŸan iletisinde, "KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n, insan hayatÄ±nÄ± ve ekonomik istikrarÄ± olumsuz etkilediÄŸi sancÄ±lÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§iyoruz. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± rahat bir nefes alÄ±ncaya kadar bu kÃ¼resel saÄŸlÄ±k kriziyle tÃ¼m Ã¼lkeler ortak mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tmelidir." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ayrÄ±ca, G20 Liderler OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'ndeki konuÅŸmasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± videoyu da paylaÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan corona virüse karÅŸÄ± tüm ülkelere ortak mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiÄŸini bildirdi.
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