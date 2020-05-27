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27.05.2020 - 22:13 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan ve yenilenen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" paylaşımı

Paylaşımında, "Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada’yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye’nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Demokrasi ve Özgürlüğümüzün Simgesi Olacaktır" başlığıyla bir görsele de yer verdi.

Söz konusu görselde yeşil alanın toplam alana oranının yüzde 60 olduğuna dikkat çekilirken, adadaki donatıların özellikleri hakkında bilgilere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 27 Mayıs'ın anlamı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişecekDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Mayıs'ın anlamının, gün içinde açılışı yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişeceğini belirterek, adanın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
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