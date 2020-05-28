MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı
ABONE OL
28.05.2020 - 23:36 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda demokratik ve ekonomik gelişmenin önemine işaret etti.

 

Erdoğan paylaşımında, "Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe, geleceğimize güvenle bakmamızda en önemli güç ve moral kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda demokratik ve ekonomik gelişmenin önemine işaret etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Evine gitmiş! Yakalandı

Evine gitmiş! Yakalandı

Sıradaki Haber