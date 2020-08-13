MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepki
ABONE OL
13.08.2020 - 23:36 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman Dilipak'ın köşe yazısında kadınlar ve AK Parti ile ilgili kullandığı çirkin ifadelerle ilgili olarak, "AK Parti'nin kadınları için, öbür tarafta AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla, yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla, ben ağzıma almaktan edep ediyoruz, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle, bu tür yakıştırmalarının içine giren köşe yazarları noktasında da, tüm kadın kollarım adına ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Bazı tartışmalara nokta koyma zamanı geldiğine inanıyorum. Kimi isimler, kendilerine asla yakıştıramayacağımız çirkin ifadelerle bu tartışmanın içinde yer almıştır. Biz her türlü mücadeleye saygı gösteririz ama kadınlarımızın onuruna, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz. Adı, unvanı ne olursa olsun birilerinin edebimizin el vermeyeceği ifadelerle AK Partili kadınlara bunları söylemesine sessiz kalamayız. Bu saygısızlığı en kısa sürede telafi edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dilipaka sert tepki

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 Bakan sel felaketinin yaşandığı Trabzon'da

3 Bakan sel felaketinin yaşandığı Trabzon'da

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Hatay'da tarihi eser operasyonu! 6 kişi gözaltında

Hatay'da tarihi eser operasyonu! 6 kişi gözaltında

Sıradaki Haber