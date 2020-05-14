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14.05.2020 - 18:22 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında çiftçilere koronavirüs süreci öncesi ve sonrası verilen desteklerin bulunduğu bir görsele de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

1.5 metre uzunluğundaki yılanla böyle oynadıDenizli’de bir çiftçi tütün tarlasında çalıştığı sırada traktörüne giren yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılanı eliyle yakaladı. Ardından yılanla adeta oyuncak gibi oynayan çiftçi daha sonra hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.
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