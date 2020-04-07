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07.04.2020 - 20:54 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

 

Erdoğan, Dünya Sağlık Günü etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: ''Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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