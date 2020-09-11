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HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz
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11.09.2020 - 00:42 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer aldı.
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