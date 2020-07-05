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05.07.2020 - 22:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı

 

Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.

Gebze'de yolcu otobüsü devrildiKocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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