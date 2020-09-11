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11.09.2020 - 11:29 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739'uncu 'Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' için mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi mesajı

Erdoğan mesajında, 1071'de Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu toprakları üzerinde küçük bir boydan bir cihan devletine uzanan ulu bir çınarın tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi’yi rahmetle andığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelleri Söğüt'te atılan, asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi’nin yiğitliği, bilgeliği ve ileri görüşlülüğünün, kadim medeniyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde payı büyüktür. Ertuğrul Gazi’nin öğütlerini rehber edinen oğlu Osman Gazi ve onların izinden giden Osmanlı Devleti yöneticileri ulaştıkları her yerde eşitlik, adalet ve hoşgörüye dayalı bir düzeni hâkim kılmışlardır. Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu’yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Söğüt'te düzenlenen 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin geçmişten bugüne ve geleceğe bir köprü olacağına inandığını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle Sultan Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal'e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran ecdadımızı, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımıGelen son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı.
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