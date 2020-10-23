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23.10.2020 - 14:06 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin testleri ile ilgili olarak, "Bu testler doğrudur. ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz. Bunu kalkıp ABD'ye soracak değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S400'lerin Sinop'ta test edildiğine iliskin bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki soru üzerine de şunları ifade etti:

"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz."

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