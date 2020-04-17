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17.04.2020 - 00:23 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın  ailesini arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Pala'nın  annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini  iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle  hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederken, merhumeye Allah'tan  rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin  unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına  inandığını belirtti.

Erdoğan, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini  vurguladı.

 

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