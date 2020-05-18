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18.05.2020 - 20:40 | | AAcoro

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a Covid-19'la mücadelesinde destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gönderdiği mesajda, "Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a Covid-19'la mücadelesinde destek mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tokayev'e, ülkenin Kovid-19'la mücadelesini destekleyici bir mesaj gönderdi.

Mesajında, Kazakistan'ın Kovid-19'un yayılmasına karşı aldığı önlemleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Her şeyden önce salgınla mücadelede ön planda olan sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Kazak halkının bu krizin üstesinden geleceğine inanıyorum. Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız ve gerekli tıbbi ekipmanı gönderiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajında, virüsten hayatını kaybeden Kazakistan vatandaşları için başsağlığı ve hastalığa yakalananlara acil şifalar dilemesinin yanı sıra mevcut kriz sonrası iki ülkenin, kardeşliği ve tarihi bağlara dayalı ikili stratejik ortaklığını daha da güçlendirmek için ortak çaba göstermeye devam edeceklerine yönelik inancını dile getirdi.

 

Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.
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