Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millete hizmet yolunda 'Durmak yok' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize, bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor. Biz de ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla 'tamam' demiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında İstanbul Havalimanı'na ilişkin bilgilerin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

Görselde, İstanbul Havalimanı'nın açılışından bugüne kadar 15 milyon 882 bin 20'si iç hat, 48 milyon 672 bin 760'ı dış hat olmak üzere toplam 64 milyon 554 bin 780 yolcuyu ağırladığı aktarıldı.

Bu süre içinde İstanbul Havalimanı'nda 106 bin 838'i iç hat, 315 bin 593'ü de dış hat olmak üzere 422 bin 431 uçak trafiğine ev sahipliği yaptığı bilgisi verilen görselde, açılışı bugün yapılan 3. bağımsız ana pistin 3 bin 60 metre uzunluğunda 75 metre genişliğinde olduğu kaydedildi.

En zorlu hava koşullarında iniş kalkışa olanak sağlayacak şekilde hizmete alınan pist sayesinde taksi sürelerinin yarıya düşeceği, 3'lü bağımsız iniş ve kalkış yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.