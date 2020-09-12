Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Milli iradeyi hakim kıldık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

12 Eylül 1980 darbesi milletimizi gaz, şeker sıralarına mahkum etmiştir. Ekonomik faturalarından ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır.

Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin sembolü bu adadır. Milletimiz Yassı Ada'daki utanç tablolarından ötürü burası için Yaslı Ada demiştir. Yaslı Ada'nın gölgesi Türk siyasetinin üzerinde yıllarca durdu.

15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik. Batı bize Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi diyorlar.

S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.

Son 18 yılda daha özgür ve güvenli bir Türkiye'yi inşa ettik. İstiklal ve istikbal mücadelesini her alanda sürdürüyoruz. Yasaklara son verdik. Milli iradeyi hakim kıldık.