'Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı' deyip ilan etti: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu madalya ve beratlar elbette sizin fedakarlığınızın karşılığı olamaz. Zaten bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesi mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerin yakınları ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı takdim etmek üzere bir araya gelindiğini anımsatan Erdoğan, burada sadece Ankara'daki 77 şehit yakını ve gaziye ödül verileceğini, diğer şehirlerde ikamet eden şehit yakını ve gazilere de kendisi adına takdim edileceğini söyledi.

Bu topraklar üzerinde yüz yıllardır hür bir şekilde yaşanılmasının sebebinin şehitlerin kahramanlığı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Eğer bayrağımız 780 bin kilometrekare üzerinde özgürce dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı onuruyla, şerefiyle, hayatını sürdürüyorsa şüphesiz bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizin. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için milletleri için bayrakları için ezanları için siper etmiş evlatlarımıza olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız ve gazilerimiz mağdur olmasınlar, hayatlarını belli bir standardın altında yaşamak zorunda kalmasınlar diye gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİMİZİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK ADIMLAR ATTIK"

Şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına layık olmak için yaptıkları hizmetlerin en yakın şahitlerinin aileleri olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda, sizlerin ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla birçok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İstihdam hakkından gelir desteğine, eğitimden sağlık hizmetlerine hemen her alanda şehit yakını ve gazilerimizin yükünü hafifletecek adımlar attık." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer kuruluşların gazi ve şehit yakınlarının her türlü ihtiyacında daima yanlarında olduğuna işaret eden Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerinin meseleleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak devlet övünç madalyası ve beratı takdim edilecek tüm asker ve polislerle, ailelerine Türkiye'ye yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyor ve Allah hepsinden razı olsun diyorum. Gazilerimize mücadeleleri, fedakarlıkları, kahramanlıkları sebebiyle teşekkürlerimi iletiyorum. Rabb'imiz, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah yolunda öldürülenlere, 'ölüler' demeyiniz. Zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz.' buyuruyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz ise şehitlerle ilgili şu müjdeyi veriyor. 'Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünya kendisine verilecek olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler hariç. Onlar gördükleri izzet ve ikram nedeniyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu ederler.' Şehitlerimiz hak katında işte böyle bir ikramın, böyle ulvi bir payenin sahipleri. Onlar nübüvvetten sonra en yüce makama ulaşmanın şerefini taşıyan seçilmiş insanlardır."

"SEN DE İSMİNİ ALTIN HARFLERLE TARİHE YAZDIRDIN"

Şehitlik ve gaziliğin İslam inancında bir nasip meselesi olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda burada bizlerle birlikte olduklarına inandığım şehitlerimizin aziz ruhaniyetine seslenmek istiyorum. 'Ey şairin ifadesiyle yurdu yaşatmak için toprağa düşen şehit. Sen ki bu toprakların her karışını kanlarıyla sulayan bir ecdadın evladısın. Binlerce yıldır nice saldırılara göğüs geren ecdadın gibi sen de ismini altın harflerle tarihe yazdırdın. Sıksan şüheda fışkıracak bu topraklara ebediyen düşman ayağı basan arayacağını bir kez daha ispat ettin. Senin ortaya koyduğu cesaret, mazlumların kalbine sekine, zalimlerin kalbine korku saldı. Dünyada inancı, özgürlüğü, haysiyeti ve mensubu olduğu milletin geleceği için senin gösterdiğin fedakarlığı yapacak pek az insan bu.

Bize bıraktığın emaneti, son nefesimize kadar muhafaza edip, gelecek nesillere devredeceğimizden emin ol. Senin uğruna can verdiği mukaddes değerleri namusumuz bilecek kutlu bir emanet gibi sonsuza kadar taşıyacağız. Istiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in o güzel mısralarıyla söyleyecek olursak, 'Yılmam, ölümden yaradan askerim ordu gazi dedi. Peygamberim bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. 'Amin' desin hep birden yiğitler. Allahuekber gökten şehitler. Amin amin. Allahuekber.'

Allah'ın izniyle bizlerde her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel vatana düşman ayağı bastırmayacağız. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne set çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. İstikbalimizin garantisi olan ebedi ve ezeli kardeşliğimizin zedelenmesine, zayıf satılmasına asla izin vermeyeceğiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sahipsiz bırakmayacağız."

Sadece şehit yakınları ve gazilere değil, şehitlerin gösterdiği istikamete de sımsıkı sarıldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'yi büyüterek, Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek aziz şehitlerin vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi.

Sınırlar içinde ve dışında milletin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük tereddütlerinin bulunmadığını ifade eden Erdoğan, kahraman emniyet güçlerinin çabaları sayesinde Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını aktardı. Erdoğan, yeni güvenlik konsepti çerçevesinde nereye saklanırsa saklansın teröristleri inlerinde bulduklarını ve imha ettiklerini bildirdi.

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere milletin birliğine, beraberliğine kastedenlere döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduklarını, sormaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, teröristleri artık ülke sınırları içinde karşılamadıklarını, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar attıklarını kaydetti.

Aldıklar tedbirler sayesinde hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandığının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde uzun yıllardan sonra tekrar sükunet ve barış ortamı tesis edildi. Bir dönem teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık elhamdülillah ceylanlar geziyor. Teröristlerin kalleş saldırıları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımlar çok daha süratli bir şekilde insanımızın hizmetine sunuluyor. Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Teröre bulaşan, şiddeti teşvik eden, elindeki imkanları terör baronlarının emrine veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz. Yapanın yanına kar kaldığı, terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı, yazarların, aydınların, siyasetçilerin teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Türkiye'yi terörle esir alma girişimleri hamdolsun başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde sadece şehir eşkıyalarını değil, aynı zamanda bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür."

Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarla Türkiye'yi güneyinden bir terör koridoruyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattıklarını belirten Erdoğan, Irak'ın kuzeyini bölücü terör örgütü için güvenli bir liman olmaktan çıkardıklarını bildirdi. Erdoğan, "DEAŞ'tan FETÖ'süne, DHKP-C'sine kadar insanımızın canına, malına, kutsalına saldıran ne kadar alçak varsa hiç birisine aman vermiyoruz." diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN VE KKTC'NİN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNUYORUZ"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunduklarını vurgulayan Erdoğan, "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Başından beri bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde Türkiye'nin sağduyulu, soğukkanlı ama bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı vardır. Bundan sonra da gereken olgunluğu özellikle göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizle beraber bölgemizin de barış, huzur ve istikrarı için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'ye samimiyetle yaklaşanlar bizden daima hüsnüniyet görecekler. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek şehit yakınları ve gazilere fedakarlıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ile yad ediyor, gazilerimize Mevla'dan sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun. Rabbim, vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun." dedi.

Törende, Ankara’da yaşayan 77 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.